Предвыборный сайт Путина подвергся DDoS-атакам

Предвыборный сайт президента России Владимира Путина подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. Об этом заявила пресс-секретарь штаба главы государства Александра Суворова. Lenta.ru
"Совершены DDoS-атаки на сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, - сказала она, уточнив, что атаки велись из-за рубежа. - Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме". ТАСС
Предвыборный сайт Путина начал работу 29 декабря. На нем представлена вся необходимая информация: дневник кампании, биография российского лидера, сведения о доверенных лицах, контакты и адреса штабов. Ura.Ru