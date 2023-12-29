Названы главные причины загрязнения Мирового океана микропластиком

Главными причинами загрязнения Мирового океана микропластиком являются стирка синтетической одежды, износ автопокрышек и городская пыль. А на средства гигиены и косметику, которые принято традиционно считать основным «виновником» приходится лишь около 2%. Об этом свидетельствуют данные исследования Международного союза охраны природы.

Микропластиком принято считать частицы пластика менее пяти миллиметров, циркулирующие в водах Мирового океана и загрязняющих его. Главным образом вину за это возлагают на косметические средства и пластиковую упаковку. При этом, как показало исследование Международного союза охраны природы, они загрязняют Мировой океан лишь на почти 2%.

На первом же месте по «вредности» оказались частицы от разрушения синтетических тканей, что происходит при стирке одежды или мытья обуви, на их долю приходится 35%. За ними следует износ автопокрышек при движении — 28% и городская пыль — 24%.