Летчика-космонавта Героя России Тюрина мошенники обманули на 10 млн рублей

Телефонные мошенники обманули летчика-космонавта и Героя России Михаила Тюрина на 10 млн рублей. Об истории рассказывает Telegram-канал Baza. По его данным, с 15 по 20 декабря Тюрину звонил мужчина, представлявшийся полицейским, и уговаривал космонавта оформить кредит на 10 млн рублей. В итоге Герой России перевел средства на "безопасный" счет мошенников. После того как он понял, что его обманули, космонавт обратился в полицию. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.