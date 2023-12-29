Обзор смартфона Infinix HOT 40 Pro: новый "топ за свои деньги"

Китайский бренд Infinix последние пару лет планомерно и уверенно увеличивал свое присутствие на российском рынке и под конец 2023 года мощно представил обновленную линейку HOT 40.

© Богдан Бобров/ РГ

Сегодня у нас на обзоре самая топовая модель из нее - с приставкой Pro.

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В этом тексте разберемся, чем она выделяется на фоне конкурентов, и за что ее можно справедливо поругать.

Позиционирование и цена

Среди продукции Infinix серия HOT проходит по нижней границе среднебюджетного класса.

На маркетплейсах порядок цен на Infinix HOT 40 Pro стартует с отметки в 14,5 тысяч рублей - это максимально плотный сегмент с жесточайшей конкуренцией. Поэтому производителям, среди которых Infinix не является исключением, приходится бороться за потребителя за счет продвижения при помощи индивидуальных фишек. О них и поговорим подробнее.

Комплектация

Набор аксессуаров для HOT 40 Pro стандартный, но со своими позитивными особенностями.

Богдан Бобров/ РГ

Например, комплектный чехол не являет собой типичную "времянку" из дешевого и желтеющего на глазах пластика, а сделан из плотного силикона с приятной в тактильном плане микро-перфорацией, сбоку на него нанесена фирменная гравировка.

Коннекторы кабеля и зарядного блока выкрашены в оранжевый цвет, что также выделит их из груды аналогичных аксессуаров.

Еще в коробке: бумажные инструкции с гарантийкой и скрепка для извлечения sim.

Чтобы было совсем хорошо, не хватает разве что пленки на экран. Учитывая, что он представляет, пожалуй, главную киллерфичу гаджета, защита ему точно не помешала бы.

Экран

Богдан Бобров/ РГ

Частота обновления дисплея равна 120 Гц, что впору расценивать как флагманский показатель. И это, напомним, в среднебюджетном классе.

Плавность картинки регулируется тремя готовыми пресетами, также можно установить автоматическое "подкручивание" частоты обновления.

Разрешение FHD+ (1080 x 2460) при диагонали 6,78 дюйма ощущается достаточным, чтобы не наблюдать пиксельных "лесенок".

Пиковая яркость - 500 нит, что для IPS-матрицы хорошее значение.

В целом, впечатления от использования экран оставляет исключительно положительные, предлагая на данный момент один из лучших наборов характеристик в своем ценовом диапазоне.

Дизайн

Второй момент, выделяющий новинку, - броский внешний вид.

Проще всего его можно охарактеризовать как "айфоноподобный", если бы только современная Apple была способна на смелые эксперименты.

Богдан Бобров/ РГ

С "яблоками" HOT 40 Pro в первую очередь роднят три огромные "плямбы" блока камер - штрих явно узнаваемый.

Поверхность задней крышки покрыта ощутимой пальцами и зримой шлифовкой - интересное визуальное решение, позитивно влияющее к тому же на тактильный экспириенс.

Грани прямые с минимальным скруглением, что способствует удобному и надежному хвату.

Выбрать можно из четырех цветовых вариантов: Золотой горизонт, Космический черный, Морской синий и Сияющий зеленый. У всех на свету срабатывает эффект красивого переливающегося градиента.

Производительность

Устройство поставляется в одной комплектации памяти - 8/256 Гб.

В центре аппаратной платформы MediaTek Helio G99. Этот чипсет не нуждается в дополнительном представлении - он хорошо зарекомендовал себя как надёжное решение уже, наверное, в сотне моделей от самых разных производителей.

Он хорошо показывает себя не только в выполнении повседневных рабочих задач по коммуникации или воспроизведению медиаконтента, но и в играх выдает комфортный геймплей со стабильными FPS даже в тяжелых проектах, вроде того же "Геншина" при средних настройках графики.

Во многом это возможно благодаря утилите XBOOST, высвобождающей ресурсы под геймерские потребности.

Аккумулятор

В смарте установлена стандартная по нынешним меркам батарея на 5000 мАч.

Комплектный блок выдает 33 Вт. Сейчас уже можно говорить о том, что это нижняя граница быстрых зарядок - вендоры из Поднебесной сами устроили эту гонку скоростей восполнения емкости аккумуляторов.

Infinix заверяет, что ресурс аккумулятора останется неизменным в течение 4 лет. Проверить мы это, конечно, не сможем, поэтому остается только поверить им на слово.

Камеры

Модуль для съемки состоит из трех сенсоров, разрешение основного - 108 Мп.

В условиях нормальной освещенности снимки получаются качественные, с естественной цветопередачей - без излишнего перенасыщения.

Богдан Бобров/ РГ

Богдан Бобров/ РГ

В темное время суток начинаются проблемы - в основном с автофокусировкой - смартфону сложно зафиксироваться на объекте.

Богдан Бобров/ РГ

Специально предусмотренный для этого ночной режим положение не выправляет - после спуска затвора необходимо удерживать устройство неподвижно в течение какого-то времени, чтобы нейросети приложения навели красоту, но это помогает примерно только в половине случаев, а иногда кадры, снятые в автоматическом режиме, выходят даже лучше, чем в специальном ночном.

Бонусные приятности

В смарте используется NFC-датчик, который в том числе может быть использован для бесконтактной оплаты.

Разблокировка при помощи дактилоскопического сканера и по лицу срабатывает быстро и без сбоев.

Богдан Бобров/ РГ

Девайс снабжен парой стереодинамиков, вынесенных на верхний и нижний торцы.

Звучание выдается сочное и мощное - его обеспечивает технология DTS с поддержкой стандарта Hi-Res Audio.

Аналогично ситуация обстоит при прослушивании через наушники. Вход на 3,5 мм, кстати, на месте - аудиофилы с дорогими проводными гарнитурами останутся довольны.

ПО

Аппарат работает на фирменной оболочке в XOS 13.5, построенной на базе Android 13.

Она стабильна в плане надежности и минималистична по интерфейсу.

Предустановленный "мусор" отсутствует.

Вердикт

Постепенно и заметно для массового потребителя бренд Infinix стал новым "топом за свои деньги", задвинув в сторонку долго добивавшейся этого звания Xiaomi, которая последнее время настойчиво бросает огромные ресурсы на укрепление своих позиций в более дорогом сегменте.

Смартфон Infinix HOT 40 Pro получился максимально сбалансированным по соотношению цена/качество. Единственный спорный момент вышел с камерой - в ручном режиме в прямых руках профессионала из нее наверняка можно выжать намного больше того, что удалось нафоткать на тесте. Но в режиме "достал-навел-щелкнул" при нехватке света пока что регулярно появляются смазы и потеря фокусировки. Возможно, этот аспект будет исправлен с грядущими обновлениями.