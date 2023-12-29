Искусственный интеллект оценил влияние микропластика на почву

Пластиковые отходы становятся все более глобальной экологической проблемой. В природной среде изделия распадаются на микропластик – частицы размером менее 5 мм, которые загрязняют экосистемы по всему миру. Поскольку микропластик – сравнительно новое явление, последствия его влияния на природу еще недостаточно хорошо изучены.

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Международная группа ученых оценила, какой вред может нанести микропластик почве. При этом они использовали алгоритмы машинного обучения.

Результаты показали, что размер, форма и количество микропластика значительно изменяют свойства почвы. Основным фактором оказался размер частиц. В ходе исследования было выявлено заметное изменение химического состава почвы.

Кроме того, растения оказались способны поглощать микропластик. Таким образом частицы встраиваются в пищевые цепочки и могут попасть в организм человека, сообщает Environmental Pollution.

Ученые заключили, что загрязнение почвы пластиком «вызывает серьезные проблемы с окружающей средой и здоровьем». Но применение новых технологий может указать на пути решения экологических проблем. Ученые призвали принять «обоснованные решения» по обращению с пластиковыми отходами, чтобы создать более экологичный мир для будущих поколений.