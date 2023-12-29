Искусственный интеллект оценил влияние микропластика на почву
Пластиковые отходы становятся все более глобальной экологической проблемой. В природной среде изделия распадаются на микропластик – частицы размером менее 5 мм, которые загрязняют экосистемы по всему миру. Поскольку микропластик – сравнительно новое явление, последствия его влияния на природу еще недостаточно хорошо изучены.
Международная группа ученых оценила, какой вред может нанести микропластик почве. При этом они использовали алгоритмы машинного обучения.
Результаты показали, что размер, форма и количество микропластика значительно изменяют свойства почвы. Основным фактором оказался размер частиц. В ходе исследования было выявлено заметное изменение химического состава почвы.
Кроме того, растения оказались способны поглощать микропластик. Таким образом частицы встраиваются в пищевые цепочки и могут попасть в организм человека, сообщает Environmental Pollution.
Ученые заключили, что загрязнение почвы пластиком «вызывает серьезные проблемы с окружающей средой и здоровьем». Но применение новых технологий может указать на пути решения экологических проблем. Ученые призвали принять «обоснованные решения» по обращению с пластиковыми отходами, чтобы создать более экологичный мир для будущих поколений.
Ранее сообщалось, что ученые создали робота-улитку. Он очистил поверхность воды от микропластика.