В 2023 году российский рынок смартфонов пережил резкий взлет

За 2023 год в России было продано 30,7 млн смартфонов, что на 26% больше прошлогоднего результата. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС.

В деньгах российский рынок смартфонов в заканчивающемся году показал 681 млрд руб., что на 22% лучше, чем было в 2022-м. В целом, отметили в МТС, 2023 год с точки зрения продаж смартфонов оказался одним из лучших за последние пять лет. Лучше в указанном периоде был только 2019 год, который показал 30,8 млн в штуках и 728 млрд руб. в деньгах.

Год к году средняя цена смартфонов снизилась на 3% за счет высокого роста в сегменте до 10 тыс. руб. Сейчас на него приходится 37% продаж в штуках. Также аналитики зафиксировали рост продаж на 50% в сегментах 30-40 тыс. руб. и дороже 80 тыс. руб., на которые приходится по 5% рынка.

Китайские бренды продолжают укреплять свои позиции. По итогам 2023 года их доля в штуках и в деньгах составила 81% и 50% соответственно, то есть на 10% и 5% больше, чем годом ранее.