Представлен Honor X50 Pro с «вечной» батареей на 5800 мАч
В Китае состоялась презентация смартфона Honor X50 Pro. Главной особенностью новинки стал аккумулятор ёмкостью 5800 мАч, который как утверждает производитель износится меньше чем на 80% за четыре года использования.
Особенности
Honor X50 Pro оснащён 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2650×1200 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. За производительность гаджета отвечает SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Также стоит отметить систему охлаждения VC площадью 5100 мм².
На задней панели в большом круглом блоке расположена двойная основная камера:
- главный датчик на 108 Мп (1/1,67 дюйма, f/1,75);
- вспомогательный объектив на 2 Мп.
Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп.
Honor X50 Pro получил аккумулятор ёмкостью 5800 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 35 Вт. От 0 до 100% смартфон зарядится за час. Толщина смартфона составляет 7,98 мм, вес – 192 грамма. Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт, NFC порт USB-C, наличие стерео-динамиков и дактилоскопического сканера. В качестве ОС используется MagicOS 7.2 на базе Android 13.
Дата начала продаж, цвета, цена
Продажи Honor X50 Pro в Китае стартуют с 4 января. Аппарат доступен в двух цветах: Magic Night Black и Silver Wings Ares. Стоимость единственного варианта с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ составляет 2799 юаней ($395).
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