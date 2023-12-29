Представлен Honor X50 Pro с «вечной» батареей на 5800 мАч

В Китае состоялась презентация смартфона Honor X50 Pro. Главной особенностью новинки стал аккумулятор ёмкостью 5800 мАч, который как утверждает производитель износится меньше чем на 80% за четыре года использования.

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Особенности

Honor X50 Pro оснащён 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2650×1200 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. За производительность гаджета отвечает SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Также стоит отметить систему охлаждения VC площадью 5100 мм².

На задней панели в большом круглом блоке расположена двойная основная камера:

главный датчик на 108 Мп (1/1,67 дюйма, f/1,75);

вспомогательный объектив на 2 Мп.

Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп.

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Honor X50 Pro получил аккумулятор ёмкостью 5800 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 35 Вт. От 0 до 100% смартфон зарядится за час. Толщина смартфона составляет 7,98 мм, вес – 192 грамма. Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт, NFC порт USB-C, наличие стерео-динамиков и дактилоскопического сканера. В качестве ОС используется MagicOS 7.2 на базе Android 13.

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