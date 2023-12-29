В России вышла электронная книга Onyx Boox Note Air 3 с большим экраном

В конце декабря в России стартовали продажи электронной книги Onyx Boox Note Air 3. Ридер с большим экраном и металлическим корпусом можно приобрести у российских ритейлеров по рекомендуемой цене в 54990 рублей.

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Основное достоинство Note Air 3 — огромный 10,3-дюймовый дисплей с технологией электронных чернил E Ink Carta. Экран включает в себя два сенсорных слоя: ёмкостный для чтения и индукционный для создания заметок и рисования с помощью стилуса, идущего в комплекте.