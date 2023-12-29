Индия намерена запустить 50 спутников для наблюдения за поверхностью Земли к 2028 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 декабря. /ТАСС/. Индия планирует запустить 50 спутников в ближайшие пять лет для наблюдения за поверхностью Земли. Об этом сообщил глава Организации космических исследований Индии (ISRO) Шридхара Соманатх.

"Мы сформируем несколько эшелонов спутников на разных орбитах, начиная с уровня GEO (геостационарной экваториальной орбиты - прим. ТАСС) до LEO (нижней околоземной орбиты - прим. ТАСС), а также очень низкой околоземной орбиты", - цитирует агентство PTI выступление главы космического ведомства на научном симпозиуме в Технологическом институте Мумбаи.

В результате наращивания группировки космических спутников Индия получит огромный потенциал. "Мы сможем наблюдать как за индийской территорией, так и за соседними регионами, - сказал Соманатх. - Запуск спутников в больших масштабах позволит Индии снизить уровень угроз ее безопасности".