Названы самые ожидаемые «фишки» iPhone 17

Хотя iPhone 17 выйдет только в 2025 году, в сети о смартфоне уже ходит много слухов. Журналисты издания MacRumors изучили их и назвали пять особенностей, которые появятся в устройстве с наибольшей вероятностью.

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Ожидается, что с выходом iPhone 17 и iPhone 17 Plus в 2025 году Apple приведет устройства к единым размерам экранов: 6,27 дюйма у iPhone 17 и 17 Pro, а также 6,86 дюйма у iPhone 17 Plus и 17 Pro Max. В результате можно ожидать, что вся линейка iPhone 17 будет использовать соотношение сторон 19,6:9, то есть устройства станут немного выше.

Apple намерена распространить технологию ProMotion до своих стандартных моделей в 2025 году, что означает появление 120-герцовых экранов даже в iPhone 17 и 17 Plus. Вероятнее всего, частота будет динамической, поэтому в режиме покоя экраны в одногерцовом состоянии смогут отображать виджеты при блокировке.

Ожидается, что iPhone 17 Pro станет первым смартфоном Apple с подэкранным блоком датчиков Face ID. Значит в экране останется только одно маленькое круглое отверстие под фронтальную камеру, как у большинства современных Android-девайсов.

По всей видимости, в 2025 году модели Pro впервые будут оснащены чипом Wi-Fi 7, разработанным Apple. Поддержка Wi-Fi 7 позволит смартфонам отправлять и получать данные в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц одновременно, что приведет к более высокой скорости, меньшей задержке и надежному соединению.