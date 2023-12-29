Процессор Steam Deck рассмотрели под микроскопом

Специальный APU от AMD состоит из 4-ядерного/8-поточного процессора Zen 2, графического процессора с восемью вычислительными блоками на базе RDNA 2 и 128-битного интерфейса памяти LPDDR5. Анализ показывает, что CPU занимает всего 12,4% от общего размера чипа, а GPU – только 10,9% площади чипа. Остальную площадь занимают контроллеры памяти и блоки, отвечающие за всевозможные интерфейсы.

Steam Deck использует гибридный процессор от AMD из семейства Van Gogh. Он основан на архитектуре Zen 2 и оборудован четырьмя ядрами (восемь потоков), работающими на частоте до 3,5 ГГц. Процессор включает в себя интегрированную графику RDNA 2 с восьмью вычислительными блоками. В случае новой OLED-модели устройства чип был обновлен и изготовлен по 6-нм техпроцессу вместо предыдущего 7-нм, что привело к уменьшению его размера на 20%.