На Северном Кавказе обнаружили краски времен палеолита

Краска была обнаружена в Мезмайской пещере. Предварительно, рисунки с ее использованием были выполнены 31 тыс. лет назад.

Как уточнили в РНФ, краска имеет сложный состав из органических и неорганических компонентов. Ее готовили с использованием желатинового животного клея, который можно было получить только применением кипячения. Также древние люди использовали битум, красный болюс или каолин, а также добавляли в краску клей, чтобы сделать краситель более стойким.