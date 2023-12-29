На Северном Кавказе обнаружили краски времен палеолита

Ученые обнаружили на Северном Кавказе краски времен палеолита
Ученые обнаружили, что населявшие в палеолит Северный Кавказ люди использовали специальные краски, которые готовили методом кипячения.
Краска была обнаружена в Мезмайской пещере. Предварительно, рисунки с ее использованием были выполнены 31 тыс. лет назад.
Как уточнили в РНФ, краска имеет сложный состав из органических и неорганических компонентов. Ее готовили с использованием желатинового животного клея, который можно было получить только применением кипячения. Также древние люди использовали битум, красный болюс или каолин, а также добавляли в краску клей, чтобы сделать краситель более стойким.
В последующем этой краской наносились рисунки на украшения.