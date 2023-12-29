Названа стоимость запчастей для Google Pixel 8 и 8 Pro

Цены на ремонт новых смартфонов Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro оказались значительно выше, чем у предшественников.

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Это стало известно благодаря информации, опубликованной на сайте iFixit, где представлены цены на запчасти для новинок.

Для Pixel 8 стоимость экрана увеличилась на $20 и составляет теперь $159.99, что связано с переходом на 120 Гц и повышением яркости.

Цена широкоугольной задней камеры возросла с $89.99 до $142.99, а ультраширокоугольной — с $42.99 до $62.99. Цена батареи осталась прежней — $42.99.

Для Pixel 8 Pro наблюдается еще более значительное увеличение цен. Так, экран теперь стоит $229.99, что на $17 дороже, чем у Pixel 7 Pro.