Представлен карманный ИИ-робот с ChatGPT

Компания LivingAI анонсировала современную версию тамагочи — карманный робот AIBI, оснащенный подключением к ChatGPT.

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AIBI поддерживает голосовой интерфейс, позволяя роботу рассказывать о погоде, устанавливать будильники и напоминания.

Благодаря встроенной камере и ИИ-алгоритму AIBI может распознавать своего владельца. Кроме того, устройство оборудовано радаром, работающим в миллиметровом диапазоне, который обнаруживает присутствие человека.

В голове AIBI вмонтированы три микрофона для качественного восприятия человеческой речи.

Робот способен поддерживать диалог с пользователем, обрабатывая некоторые команды локально, а для решения более сложных вопросов обращается к ChatGPT.

Также устройство оснащено модулем ближней оптической связи, позволяющим двум AIBI обмениваться информацией о владельцах.