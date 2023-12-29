Недорогой Nothing Phone 2a будет почти вдвое дешевле Nothing Phone 2

Недорогой Nothing Phone 2a будет почти в два раза дешевле уже вышедшего Nothing Phone 2
Nothing готовится к выпуску своего нового бюджетного смартфона, Nothing Phone (2a), который будет стоить почти вдвое дешевле, чем его предшественник — Nothing Phone (2).
Согласно свежим утечкам, базовая модель Nothing Phone (2a) будет продаваться по цене менее €400 евро в Европе.
Nothing Phone (2a) будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 7200 SoC и предложит две конфигурации памяти: 8/128 ГБ и 12/256 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что более дорогая модель будет стоить чуть дороже €400 евро.
Смартфон будет доступен в двух цветах: белом и черном. Среди других характеристик устройства — две 50-мегапиксельные камеры и FullHD AMOLED-дисплей, вероятно, с диагональю 6.7 дюймов.
Ожидается, что Nothing Phone (2a) будет анонсирован во время MWC 2024 в феврале.