Появились подробности о втором поколении AR-шлема Apple Vision Pro

Apple работает над вторым поколением своего AR-шлема Vision Pro, который ожидается в 2027 году.

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Vision Pro 2 будет оснащен улучшенной технологией дисплея, обеспечивающей более яркое изображение и более эффективное использование энергии по сравнению с оригинальной моделью.

Новый Vision Pro 2 будет использовать OLEDoS-дисплей, который представляет собой значительное улучшение по сравнению с WOLED-панелями, используемыми в текущей модели.

OLEDoS-дисплеи производят цвет и свет от близлежащих RGB субпикселей на одном слое, что делает их ярче и устраняет необходимость в дополнительном цветовом фильтре. Это также делает процесс более эффективным, что значительно способствует сохранению заряда батареи.

Согласно отчету, Samsung может быть поставщиком этой технологии дисплея. Корейская корпорация заменит Sony в качестве поставщика дисплеев для Apple, если обновление будет успешно реализовано.