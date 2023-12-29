Стало известно о поиске утечек на МКС

Космонавты ищут утечки на МКС
Экипажу Международной космической станции (МКС) приходится искать утечки воздуха. Такая работа идет регулярно, сообщает Роскосмос.
«Российский экипаж МКС под командованием космонавта "Роскосмоса" Олега Кононенко регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки воздуха на борту российского сегмента», - сообщает пресс-служба госкорпорации.
Собранные космонавтами данные анализируются на Земле. МКС – уде старая станция, ее конструкция со временем становится все ненадежней.
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