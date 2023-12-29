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Космонавты ищут утечки на МКС

Экипажу Международной космической станции (МКС) приходится искать утечки воздуха. Такая работа идет регулярно, сообщает Роскосмос.

Стало известно о поиске утечек на МКС
© NASA

«Российский экипаж МКС под командованием космонавта "Роскосмоса" Олега Кононенко регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки воздуха на борту российского сегмента», - сообщает пресс-служба госкорпорации.

Собранные космонавтами данные анализируются на Земле. МКС – уде старая станция, ее конструкция со временем становится все ненадежней.

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Ранее «СП» писала о том, что Воздушно-космические силы РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк.

Наука и техника
Олег Кононенко
Роскосмос