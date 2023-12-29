Инженеры создали нейросеть для спутниковой слежки за бобрами

Группа американских компьютерных инженеров и биологов разработала алгоритм EEAGER для поиска бобровых плотин по спутниковым снимкам в дикой местности. Эта информация может помочь лучше управлять водными ресурсами в пострадавших от засухи регионах и даже останавливать лесные пожары, сообщает издание Wired.

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Автором идеи создания EEAGER оказался бывший сотрудник компании Google Эдди Корвин, занимавшийся вопросами устойчивого развития недвижимости. В ходе изучения вопросов водного регулирования он заинтересовался бобрами и их запрудами, способными удерживать миллионы литров воды и предотвращать наводнения.

Вместе со своим другом и коллегой Дэном Акерштейном Корвин начал проектировать систему автоматического картирования созданной бобрами инфраструктуры.

В ходе своих изысканий специалисты обратились к эксперту по бобрам Эмили Фэйрфакс из Университета штата Миннесота. Фэйрфакс изучала, как бобровые запруды помогают другим животным спасаться во время лесных пожаров и иногда даже останавливают пламя за счет заболачивания местности.

Команда из ученых и программистов обучила модель EEAGER на 13 тыс. спутниковых снимков с бобровыми плотинами и 56 тыс. изображениях ландшафта без бобровых прудов. Нейросеть научилась обнаруживать сооружения грызунов с точностью 98,5%.