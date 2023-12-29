Фейерверки и салюты наносят серьезный вред зверям и птицам

Результаты научных исследований доказывают, что шумные фейерверки и салюты наносят серьёзный вред как диким зверям и птицам, так и домашним питомцам.

Одна из работ учёных в Нидерландах относилась к периоду с 2007 по 2010 год, и она показала, что во время новогодних салютов птицы поднимались в небо на 500 метров выше, чем обычно во время их дневных полётов, и удерживались на высоте не менее 45 минут.

В первый час Нового года, во время пиков запусков фейерверков, у диких серых гусей увеличивалась частота сердечных сокращений и температура тела. Это показало исследование британских и австрийских учёных. Исследователи сравнивали показатели со средними значениями декабря и января. Частота пульса у птиц резко подскакивала на 96% - с 63-х до 124-х ударов в минуту. К исходному уровню пульс снижался лишь спустя два-три часа после залпов салютов.

Страдают от салютов и дикие животные. Они испытывают эмоциональное возбуждение. Испуг влечёт за собой повышение температуры тела и учащение пульса.