Microsoft выпустит первые персональные компьютеры с ИИ на борту

Американская компания Microsoft заявила о готовящемся обновлении линейки ноутбуков и планшетов Surface. Устройства будут оснащены нейронными процессорами нового поколения с поддержкой функций искусственного интеллекта (ИИ), сообщает портал Windows Central.

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По данным источников издания, Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 укомплектуют чипами Qualcomm Snapdragon X на базе архитектуры ARM либо процессорами 14-го поколения Intel.

Внутри Microsoft называют ARM-устройства следующего поколения на базе чипов Qualcomm компьютерами CADMUS. Эта техника специально разрабатывается под новую версию операционной системы Windows под кодовым названием Hudson Valley. Она будет использовать многие из будущих возможностей ИИ следующего поколения.