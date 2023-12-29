Microsoft выпустит первые персональные компьютеры с ИИ на борту

Microsoft пообещала выпустить первые персональные компьютеры с ИИ на борту
Американская компания Microsoft заявила о готовящемся обновлении линейки ноутбуков и планшетов Surface. Устройства будут оснащены нейронными процессорами нового поколения с поддержкой функций искусственного интеллекта (ИИ), сообщает портал Windows Central.
По данным источников издания, Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 укомплектуют чипами Qualcomm Snapdragon X на базе архитектуры ARM либо процессорами 14-го поколения Intel.
Внутри Microsoft называют ARM-устройства следующего поколения на базе чипов Qualcomm компьютерами CADMUS. Эта техника специально разрабатывается под новую версию операционной системы Windows под кодовым названием Hudson Valley. Она будет использовать многие из будущих возможностей ИИ следующего поколения.
Microsoft позиционирует компьютеры CADMUS как конкурентов устройствам Apple, имеющих такое же время автономной работы, производительность и безопасность. Ожидается, что следующие Surface Pro и Surface Laptop станут одними из первых ПК CADMUS, которые поступят в продажу в следующем году в рамках подготовки к выпуску Hudson Valley.