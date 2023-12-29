Яндекс открыл выставку истории роботов-курьеров

В музее «Яндекса» открылась выставка «Знакомьтесь, робот-доставщик», где представлены три поколения роботов-курьеров, включая одного полупрозрачного.

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Первое и второе поколение роботов, представленных в 2019 году, уже не используется, а в настоящее время активно работают 130 моделей третьего поколения R3, с планами увеличения до 260 единиц в 2024 году.

Выставка демонстрирует компоненты, такие как лидары, камеры, радары и ультразвуковые сенсоры, которые помогают роботам ориентироваться в пространстве. Посетители могут ближе познакомиться с устройством роботов-доставщиков, при этом большинство компонентов и программное обеспечение представляют собой собственные разработки «Яндекса».