В России создадут список telegram-блогеров для защиты от мошенников

Ассоциация развития финансовой грамотности предложила создать в России реестр блогеров в Telegram

Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) готовится предложить создать официальный реестр публичных каналов в Telegram. Глава АРФГ, Вениамин Каганов, рассказал, что сама идея такого реестра пришла от блогеров, которые сталкиваются с проблемой мошенничества и кражи своего контента.

По словам Каганова, многие блогеры сталкиваются с мошенниками, копирующими их контент и перепродающими его под своими реквизитами. Это вредит как самим создателям контента, так и их подписчикам. Проблема заключается в том, что злоумышленники крадут уникальные материалы, а потом используют их исключительно ради личной выгоды.