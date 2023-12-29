Первый тест Xiaomi Poco M6 5G. Плюсы и минусы

На YouTube-канале Fiiber рассказали подробно об особенностях нового Xiaomi Poco M6 5G. Неужели он лучше, чем Poco M6 Pro 5G?

У Xiaomi Poco M6 5G глянцевая задняя панель, сделанная из стекла (а вот боковые рамки — из пластика). Сканер отпечатков встроен у него в кнопку разблокировки и работает быстро, присутствует и защита от брызг по стандарту IP53, разъём для наушников.

Экран у новинки имеет диагональ 6,74 дюйма, разрешение HD+, матрицу IPS LCD, частоту обновления 90 Гц. При этом максимальная яркость составляет всего 600 нит.

Оснащён Poco M6 5G процессором Dimensity 6100+. Конечно, это не супермощная модель, но с повседневными задачами справится смартфон без проблем. Результаты тестирования в бенчмарках вы можете увидеть ниже.

Существует три конфигурации Xiaomi Poco M6 5G. Это 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Работает аппарат на Android 13. Также вам будут доступны два года поддержки ПО и три года обновлений безопасности.

Fiiber

Fiiber

Fiiber

Fiiber

Fiiber

Fiiber

Fiiber

Fiiber

Fiiber

Ёмкость батареи у Poco M6 5G составляет 5000 мА*ч. При этом устройство поддерживает быструю зарядку на 18 Вт, а в комплекте идёт блок питания на 10 Вт. Полностью зарядить вы сможете смартфон за примерно два часа (с зарядкой на 18 Вт) или за три часа (с зарядкой на 10 Вт). Вместе с тем работает аппарат даже при активном пользовании не менее 1,5 дней.

Также смартфон оснащён основным модулем камеры на 50 МП с датчиком глубины, селфи-камерой на 5 МП. В дневное время вы получите хорошие фотографии, а ночью снимки могут выйти более-менее приличными только с ночным режимом. Видео записывать на фронтальную камеру вы сможете только в Full HD 30 к/с.

Вывод