В США оценили продолжение сотрудничества Роскосмоса и NASA в сфере обслуживания МКС

Американские СМИ оценили согласие России на обеспечение комических полётов NASA и доставку астронавтов на МКС.

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Как сообщает портал Engadget, эта новость последовала за предыдущим обязательством России остаться на МКС до 2028 года. Касательно полётов, Роскосмос будет поддерживать NASA в этой сфере до 2025 года.

Также отмечается, что, несмотря на непростые отношения двух стран, NASA и Роскосмос продолжат сотрудничество в области «перекрёстных полётов до 2025 года включительно». Со своей стороны, NASA заявило, что будет поддерживать МКС до 2030 года.