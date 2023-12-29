Нейросети научились распознавать сарказм и иронию

Американские исследователи из Нью-Йоркского университета научили нейросети на основе больших языковых моделей (LLM) распознавать сарказм и иронию в созданных людьми текстах. Исследование опубликовано в научном журнале Computer Science (CS).

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В настоящее время существует несколько LLM-моделей, которые могут обрабатывать тексты и предсказывать их основной эмоциональный тон. Иными словами, выражают ли они положительные, отрицательные или нейтральные эмоции. Однако многие обзоры и комментарии, размещенные в интернете, содержат иронию и сарказм, что может заставить нейросети классифицировать их как «положительные», хотя на самом деле они транслируют отрицательные эмоции, или наоборот.

Ученые определили функции и алгоритмические компоненты, которые помогают искусственному интеллекту (ИИ) понимать истинный смысл сказанного. Затем они проверили свои наработке на LLM-моделях RoBERTa и CASCADE, проанализировав с их помощью комментариев на онлайн-форуме Reddit.

Исследователи выяснили, что нейросети научились распознавать сарказм почти также хорошо, как это делает средний пользователь.