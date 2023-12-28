В работе Telegram зафиксированы сбои

Пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram вечером четверга, 28 декабря. Об этом стало известно из статистических данных агрегатора Downdetector.

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Наибольшее количество ошибок наблюдается с загрузкой файлов и отправкой сообщений, следует из данных сервиса.

30 ноября сбой произошел в работе мессенджера Telegram.

Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего неполадки у интернет-ресурсов, больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

22 ноября пользователи другой социальной сети — «ВКонтакте» — жаловались на некоторые затруднения с загрузкой части сервисов.

Другой сбой произошел 1 ноября в работе мобильного приложения Сбербанка. При входе в сервис пользователи отмечали появление сообщения о временной недоступности. Пользователям предлагалось попробовать повторить вход через 15 минут.