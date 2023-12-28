В морских глубинах найдена питаемая подводными вулканами «экосистема»

Представьте себе Байкальский заповедник, скрытый под многокилометровой толщей океана, — это Сендеро-дель-Кангрехо, недавно обнаруженная цепь гидротермальных источников, кишащих жизнью в Галапагосском центре спрединга. Эта цепь, названная так в честь ракообразных, которые привели к ней исследователей, может раскрыть секреты жизни на Земле и за ее пределами.

© Ferra.ru

Магма, поднимающаяся из мантии Земли, создает новую кору и питает эти жерла, извергая горячую, богатую минералами воду, подобно инопланетным гейзерам. Трубчатые черви, крабы и другие существа процветают в этой экстремальной среде, полагаясь на хемосинтез — процесс, использующий химические вещества вместо солнечного света для получения энергии. Изучение этих источников может помочь нам понять, как зародилась жизнь на Земле, и даже направить наши поиски на других космических телах, таких как Европа.

О потенциальных жерлах было известно с 2005 года, но эта экспедиция наконец-то собрала исчерпывающие данные, включая первые высокотемпературные образцы воды.

Этот процесс, растянувшийся на десятилетия, подчеркивает обширность и сложность исследования глубоководных океанов.