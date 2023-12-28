Шахтеры случайно нашли 20 уникальных костей доисторического животного

В США рабочие шахты в штате Северная Дакота случайно обнаружили уникальные останки доисторического животного. Об этом пишет The Washington Post.

© Lenta.ru

Первая находка была сделана еще в мае, однако ученые рассказали о ней только в декабре. Весной оператор бульдозера, работавший в ночную смену, собирался убрать груду грязи и камней в угольном карьере Freedom Mine недалеко от города Бьюла. В свете фар он заметил «необычный белый отблеск» и решил проверить, в чем дело. Выбравшись из машины, мужчина обнаружил бивень мамонта.

Шахтеры оповестили о находке местных палеонтологов, которые заявили, что бивень был в идеальном состоянии, и развернули на месте раскопки. Всего за год на месте было найдено 20 костей доисторического животного, что является уникальным случаем для Северной Дакоты.

Несмотря на то что в соседней Южной Дакоте останки мамонтов находят довольно часто — там обнаружено более 60 скелетов, — в Северной Дакоте таких находок почти не было, что озадачивает палеонтологов.

«По какой-то причине хороших экземпляров здесь почти нет. Большинство находок — это одна, две, иногда три кости, и все», — рассказал Клинт Бойд из Геологической службы штата.

Ученые поблагодарили шахтеров за внимательность, особенно учитывая, что они работали ночью. Если бы оператор экскаватора не заметил бивень, то его, скорее всего, отправили бы на свалку с камнями.

В данный момент найденные во Freedom Mine кости мамонта обрабатываются сотрудниками Государственного музея Северной Дакоты и вскоре будут выставлены на всеобщее обозрение.