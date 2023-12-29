Samsung Galaxy M15 получит аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung работает над доступным смартфоном Galaxy M15, который станет улучшенной версией Galaxy А15 с большой батареей. Об этом сообщает издание GSMArena.

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В то время как Galaxy A15 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, Galaxy M15, по слухам, получит батарею с, как пишет GSMArena, «колоссальной емкостью 6000 мАч». Данный показатель на 20% больше, чем у А15, и должен обеспечить смартфон внушительным временем работы от одного заряда.

Другие характеристики M15 пока не разглашаются, но в GSMArena не исключают, что во всех остальных аспектах новинка окажется клоном A15. Если так и случится, то M15 получит 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением FHD+, вырезом Infinity-U и частотой обновления до 90 Гц. За производительность будут отвечать Helio G99 от MediaTek, 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ или 256 ГБ встроенной.