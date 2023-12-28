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В НАСА предложили создать прыгающие по астероидам зонды

Ученые Университета Колорадо в Боулдере и Лаборатории реактивного движения НАСА предложили использовать прыгающие зонды для измерения гравитации на астероидах. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

В НАСА предложили создать прыгающие по астероидам зонды
© Lenta.ru

Проект Gravity Poppers предусматривает создание группы зондов, которую выпускают на поверхность небольшого тела, например, астероида, кометы или небольшой луны, после чего космические аппараты начинают периодически спрыгивать с нее. После этого материнский орбитальный корабль отслеживают траекторию, силу, с которой они оттолкнулись, и время их возвращения обратно на поверхность.

Исследователи рассмотрели два типа конструкции попперов: сферическую и кубическую. Они выбрали куб, в который также были встроены светодиоды, создающие источник света для отслеживания орбитальным аппаратом.

Известно три основных метода измерения гравитации малых тел — радиолокационная томография, сейсмическая визуализация и гравиметрия. Каждые из этих методов имеет недостатки, которые могут быть преодолены с помощью роя зондов.

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