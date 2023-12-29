Ученые поняли, как медузы так быстро отращивают свои щупальца

Ученые раскрыли тайну: как крошечные медузы отращивают потерянные щупальца за считанные дни. Секрет кроется в двух типах особых клеток — местных и вызванных травмой, — которые объединяются в «бластему» — комок разнородных клеток, вырастающих в недостающий придаток.

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Это открытие, опубликованное в журнале PLOS Biology, проливает свет на регенерацию у всех похожих групп животных. Например, саламандры используют аналогичные стволовые клетки, активированные травмой, для отращивания конечностей. Это позволяет предположить более глубокую эволюционную связь — общий «рецепт» создания новых частей тела, адаптированный разными способами.

Разгадка «ремонтного набора» медузы может вдохновить будущую медицину. Понимание того, как эти животные так быстро восстанавливаются, может привести к созданию терапии для людей, борющихся с травмами или болезнями.