iPhone в Индии подверглись прослушке

Некоторые индийские журналисты подверглись слежке со стороны правительства посредством шпионского ПО Pegasus для iPhone. Об этом сообщает издание TechCrunch, ссылаясь на расследование правозащитной организации Amnesty International.

По данным Amnesty International, год от года журналисты в Индии все чаще сталкиваются со слежкой через iPhone при помощи Pegasus от Израильской компании NSO Group. Инициатором выступает якобы действующее правительство Индии.

Pegasus позволяет операторам извлекать сообщения, фотографии и переписку по email, контакты и данные GPS, а также записывать звонки и незаметно включать микрофон и камеру. Сколько именно человек подверглись слежке в Индии при помощи этого сервиса, не сообщается.