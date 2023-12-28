iPhone в Индии подверглись прослушке

Некоторые индийские журналисты подверглись слежке со стороны правительства посредством шпионского ПО Pegasus для iPhone. Об этом сообщает издание TechCrunch, ссылаясь на расследование правозащитной организации Amnesty International.
По данным Amnesty International, год от года журналисты в Индии все чаще сталкиваются со слежкой через iPhone при помощи Pegasus от Израильской компании NSO Group. Инициатором выступает якобы действующее правительство Индии.
Pegasus позволяет операторам извлекать сообщения, фотографии и переписку по email, контакты и данные GPS, а также записывать звонки и незаметно включать микрофон и камеру. Сколько именно человек подверглись слежке в Индии при помощи этого сервиса, не сообщается.
Правительство Индии не первый раз обвиняют в использовании Pegasus. В октябре 2023 года Apple сама уведомила по меньшей мере 20 человек о том, что, возможно, их смартфоны были скомпрометированы правительственными хакерами. Владельцы всех этих устройств критиковали действия действующего премьер-министра Индии Нарендры Моди.