Названа дата анонса смартфона Honor X50 GT

Honor готовится к запуску своего нового смартфона Honor X50 GT, который будет официально представлен 4 января.

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Так, компания уже выпустила два постера, подтверждающих дизайн новинки. Honor X50 GT, как следует из названия, будет преемником модели Honor X40 GT, оснащенной процессором Snapdragon 888 и представленной в октябре 2022 года.

Свежая модель оснащена изогнутым OLED-дисплеем. При этом нас жду два варианта телефона: черный и белый. Черный вариант имеет простой дизайн задней панели, в то время как белый включает золотую полосу, указывающую на основную камеру на 108 Мп.

Смартфон оснащен двойной камерой на задней панели. Пока что Honor не раскрывает подробности о спецификациях X50 GT.