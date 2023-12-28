В Xiaomi показали важнейший элемент HyperOS

Китайская корпорация Xiaomi продемонстрировала в социальных сетях графический знак HyperOS, который будет официально использоваться компанией, передает портал Hi-Tech Mail.ru.

Графический знак представляет собой кружащие точки в виде маленьких квадратов синего цвета, которые объединены в рисунок. В фирме назвали данный логотип символом того, что идеи и связи в цифровой вселенной переплетаются.

gsmarena.com

Минувшей осенью компанией была представлена замена MIUI. HyperOS является инновационным продуктом. Операционная система была разработана для того, чтобы внедрить ее во все устройства марки. Данный шаг является очень важным для китайского бренда, отмечали его представители.

Ранее пресс-служба корпорации объявила о том, что на рынке появятся специальные версии флагманских смартфонов Xiaomi 14 и 14 Pro, а также смарт-часов Watch S3. Они отличаются от других тем, что имеют эксклюзивные расцветки в стиле фирменного электрокара.