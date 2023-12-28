В Xiaomi показали важнейший элемент HyperOS
Китайская корпорация Xiaomi продемонстрировала в социальных сетях графический знак HyperOS, который будет официально использоваться компанией, передает портал Hi-Tech Mail.ru.
Графический знак представляет собой кружащие точки в виде маленьких квадратов синего цвета, которые объединены в рисунок. В фирме назвали данный логотип символом того, что идеи и связи в цифровой вселенной переплетаются.
Минувшей осенью компанией была представлена замена MIUI. HyperOS является инновационным продуктом. Операционная система была разработана для того, чтобы внедрить ее во все устройства марки. Данный шаг является очень важным для китайского бренда, отмечали его представители.
Ранее пресс-служба корпорации объявила о том, что на рынке появятся специальные версии флагманских смартфонов Xiaomi 14 и 14 Pro, а также смарт-часов Watch S3. Они отличаются от других тем, что имеют эксклюзивные расцветки в стиле фирменного электрокара.
Также ранее экспертами AnTuTu был представлен список достойных смартфонов на базе Android с точки зрения цены и качества. В ноябре в тройку лидеров в сегменте до 1999 юаней попали Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 11T Pro и Redmi K60.