Японский модуль SLIM прислал первые снимки Луны

После выхода на лунную орбиту японский модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) передал свои первые изображения лунной поверхности. Как рассказал портал Space.com, одна из задач этого модуля — «научить» человечество совершать посадки в труднодоступных местах.

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало монохромные, но детальные изображения покрытой кратерами поверхности Луны.

Снимки были сделаны после того, как космический корабль успешно вышел на лунную орбиту в понедельник, 25 декабря.

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Первый японский посадочный модуль для исследования Луны под названием SLIM был запущен 7 сентября 2023 года. Высота аппарата составляет 2,4 метра, масса — 200 килограммов. SLIM предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных системам распознавания лиц. Специальная камера аппарата также позволяет измерять количество железа и других элементов в лунном грунте.

SLIM оснащен технологиями, которые, как ожидается, позволят ему совершить точную посадку в определенной точке Луны с погрешностью не более ста метров.

Аппарат должен сесть на Луну 24 января. Если все пройдет успешно, Япония станет пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, совершившей успешную посадку на спутник.