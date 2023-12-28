Ученые нашли надежный способ предотвратить взрыв смартфона

Физики разработали полимер, который позволяет со 100% вероятностью предотвратить возгорание и взрыв аккумуляторов. Авторы предложили тонким слоем наносить материал между активными компонентами батареи. Полимер, в обычных условиях проводящий электричество, в случае скачка напряжения перестает проводить ток. Благодаря такой технологии аккумуляторы, использующиеся в смартфонах и электромобилях, станут безопаснее, поскольку не смогут перегреться и воспламениться. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в журнале ACS Applied Energy Materials.

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В мобильных телефонах, компьютерах, электромобилях и многих других устройствах используются литий-ионные аккумуляторы. Они состоят из двух электродов — элементов, проводящих электрический ток, — положительно заряженного катода и отрицательно заряженного анода. Катод представляет собой смесь оксида лития и переходных металлов, нанесенных на алюминиевую фольгу, а анод — слой углерода на медной фольге. Между электродами располагается тонкий разделительный слой, пропитанный электролитом — смесью органических растворителей и солей. Если из-за короткого замыкания или механического воздействия этот слой повреждается, материалы внутри батареи начинают реагировать друг с другом и разлагаться. При этом аккумулятор за секунды нагревается почти до 600°С. В России в месяц происходит около 10 случаев возгорания или взрывов аккумуляторов смартфонов, и ни один производитель не гарантирует, что замыкания не произойдет, и поэтому аккумулятору нужна защита от возгорания.

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Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург) разработали полимер, способный предотвратить возгорание аккумулятора при замыкании. Материал состоит из органических молекул, в которые «встроены» атомы лития. В обычных условиях такой полимер проводит электрический ток, но при окислении или восстановлении переходит в другое химическое состояние и теряет эту способность. Авторы нанесли тонкий слой соединения между слоями алюминиевой фольги и катодным веществом (смеси оксида лития и переходных металлов).

Когда обычный аккумулятор испытывает слишком высокое напряжение, например при неправильной зарядке, он может вздуться, разрушиться и даже загореться В новом аккумуляторе — с нанесенным слоем полимера — в таком случае цепь сразу размыкается, поскольку полимер перестает проводить ток. То же самое происходит при коротком замыкании. Это значит, что риски возгорания и взрыва полностью исключаются.

Ученые экспериментально проверили разработку на аккумуляторах-монетах — маленьких батареях размером с монету, которые используются в умных часах. Исследование показало, что, если напряжение было слишком низким или слишком высоким, чем рекомендовано производителем, защита срабатывала со 100% эффективностью.