Названы лучшие смартфоны 2023 года по версии YouTube-канала Rozetked

На YouTube-канале Rozetked назвали лучшие по различным параметрам смартфоны на конец 2023 года.

Лучший смартфон. Это Xiaomi 13 Ultra. У него отличный дизайн, есть банковские приложения, глобальная Hyper OS, можно разблокировать загрузчик камеры и отключить HDR. В «серых» магазинах купить вы его сейчас сможете примерно за 70 тысяч рублей.

Rozetked

Хороший смартфон. Google Pixel 8. Он оснащён прекрасными камерами, «чистым» Android’ом, поддержкой «МИР Pay», имеет компактный корпус, отличный вибромоторчик. Из минусов этого аппарата — плохо работающая беспроводная зарядка и проблемы со связью.

Rozetked

Лучший компактный смартфон. Asus Zenfone 10. Он ещё меньше, легче и быстрее, чем Pixel 8. Процессор здесь установлен Snapdragon 8 Gen 2, а ещё есть поддержка беспроводной зарядки. Автономность у него такая, что устройства хватает на 1 2 дня пользования. Из недостатков Zenfone 10 можно выделить крайне посредственные камеры, отсутствие нормальных чехлов на телефон.

Rozetked

Лучший складной смартфон. Oppo Find N3. У него практически идеальные габариты для раскладушки, система тоже удобная.

Rozetked

Лучший среднебюджетный смартфон. Nothing Phone (2). У него уникальный дизайн, отличный сканер отпечатка пальцев, фирменные защитные стёкла.

Rozetked

Лучший бюджетный смартфон. Xiaomi Redmi Note 12. Несмотря на невысокую стоимость, здесь есть экран с частотой обновления 120 Гц, а также процессор Snapdragon. Да, корпус сделан из пластика и внешний вид у смартфона тоже на любителя, но в целом аппарат хороший.

Rozetked

Лучший б/у смартфон. Pixel 7a. Если вы хотите себе классный смартфон на Android, но не хотите тратить 50 тысяч рублей, то это ваш вариант. Кроме того, Pixel 7a компактный и обладает флагманскими камерами.