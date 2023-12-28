Малое Магелланово Облако оказалось двумя галактиками

Международная группа астрономов и астрофизиков обнаружила, что Малое Магелланово Облако (ММО) представляет собой не одну, а две карликовые галактики, расположенные одна за другой. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Ученые проанализировали данные космической обсерватории Gaia, чтобы оценить среднюю скорость звезд в различных частях ММО. Кроме того, они использовали результаты наблюдения массива радиотелескопов Pathfinder, чтобы изучить межзвездную среду как в Малом, так и в Большом Магеллановом Облаке (БМО).

Оказалось, что химический состав в двух областях ММО различен. Кроме того, эти части имели разные скорости, обладают примерно одинаковой массой и обе взаимодействуют с БМО. Таким образом то, что ранее считалось единым объектом, на самом деле является двумя галактиками, расположенными одна позади другой относительно Земли.