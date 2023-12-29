Ученые спрогнозировали взрыв «рогатой» кометы в Солнечной системе

Астрономы провели наблюдения за кометой 12P, которая движется с окраин Солнечной системы по направлению к Земле, и пришли к выводу, что в ближайшее время на ней произойдет извержение. Объект также известен как «рогатая» комета.

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12P выбрасывает потоки льда и газа каждые 15 дней. При этом на ее поверхности возникают похожие на рога образования, с чем и связано название. Последний взрыв произошел 14 декабря. Следовательно, новое извержение ожидается 29-30 декабря.

Комета 12P/Понса-Брукса является криовулканической. Она проявляет вулканическую активность, но извергает не лаву, как земные вулканы, а смесь газов и льда. По мере приближения к Солнцу комета нагревается, из-за чего в ядре возникает напряжение. Оно растет до тех пор, пока азот и окись углерода не взрываются и не вылетают наружу через трещины в оболочке ядра.

Ученые пояснили, что четкая периодичность извержений связана с вращением кометы. Она меняет положение каждые две недели, вследствие чего ее криовулканическое жерло обращается к Солнцу и сильно нагревается, сообщает The Daily Mail.

«У кометы 12P есть суперкриогейзер, извержение которого запускается после местного восхода солнца в ее местоположении», – рассказали исследователи.