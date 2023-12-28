Представлены смарт-часы iQOO Watch

Компания iQOO анонсировала первые фирменные смарт-часы под названием Watch. Устройство получило большой AMOLED-дисплей, поддержку звонков и бесконтактных платежей.

Особенности

iQOO Watch оснащены круглым циферблатом и 1,43-дюймовым дисплеем с разрешением 466×466 пикселей. Поддерживается режим «Always On Display». «Умные» часы имеют вращающуюся заводную головку и физическую кнопку на правой стороне.

iQOO Watch оснащены 24-часовым монитором сердечного ритма и датчиком SpO2. Также устройство предлагает четыре основных предупреждения, когда частота сердечных сокращений пользователя и уровень кислорода в крови высокие или низкие. «Умные» часы оснащены функцией отслеживания сна с бесшумным инфракрасным мониторингом в ночное время. Носимое устройство также способно отслеживать уровень стресса, обнаруживать высокий уровень шума и отслеживать менструальный цикл у женщин.

Смарт-часы способны предупреждать пользователя, когда он долгое время бездействует. iQOO Watch поддерживают более 100 спортивных режимов, а также тренер по бегу с искусственным интеллектом. Стоит отметить поддержку eSIM, наличие динамика и микрофона, различных функций, таких как оплата по QR-коду, автомобильные ключи NFC, управление камерой и музыкой. Ёмкость аккумулятора достигает 505 мАч, который, как утверждается, обеспечивает 7 дней использования без подзарядки. Работает гаджет под управлением фирменной операционной системе BlueOS.

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