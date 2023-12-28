Ученые спрогнозировали высокую активность солнца в 2024 году

В 2024 году Солнце достигнет пика своей текущей активности. Об этом сообщили эксперты Центра прогнозирования космической погоды NOAA.

Максимальная активность ожидается с января по октябрь 2024 года. Ученые считают, что она окажется сильнее, чем ожидалось ранее. В это время на Земле ожидаются сильнейшие магнитные бури, которые могут привести к широкомасштабным отключениям радио- и электроснабжения.