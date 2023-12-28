В Сибири нашли челюсть древнего человека со следами кариеса

Российские ученые обнаружили челюсть древнего человека со следами серьезных заболеваний полости рта. Находку сделали на юге Средней Сибири в Северо-Минусинской впадине.

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Рядом с человеческой костью находились окаменевшие останки пещерного льва, мамонта, оленя, бизона и других животных.

Возраст останков смогут установить после радиоуглеродного анализа. Предварительно команда экспертов из Новосибирска, Томска и Иркутска отнесла их к каменному веку.

Исследование показало, что челюсть принадлежала мужчине – на это указывают квадратная форма и широкий подбородок. Также ученые выявили следы кариеса и зубного камня, воспалительных процессов в полости рта.

Нескольких зубов человек лишился еще при жизни. Ему приходилось пережевывать пищу оставшимися зубами, на что указывает степень их износа, сообщает РБК.