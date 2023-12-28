Раскрыты особенности космического объекта неизвестного происхождения

Международная группа астрономов провела наблюдения за космическим объектом неизвестного происхождения AT 2019avd, чтобы попытаться больше узнать о его природе. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

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Объект AT 2019avd с красным смещением 0,028 представляет собой своеобразный транзиент, открытый Центром переходных процессов Цвикки (ZTF) в 2009 году. Переходный процесс был обнаружен на различных длинах волн, от радио до мягкого рентгеновского излучения. Также он продемонстрировал два эпизода повторяющихся вспышек, охватывающих более двух лет.

Наблюдения AT 2019avd показали, что транзиент демонстрирует высокую рентгеновскую изменчивость как в короткие периоды времени длительностью от сотен до тысяч секунд, так и в течение нескольких лет. Хотя поведение объекта характерно для приливного разрушения звезды черной дырой (tidal disruption event, TDE), две оптические вспышки являются нетипичными для этого явления.