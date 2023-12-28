Стоит ли доплачивать за iPhone 15 Pro вместо стандартного iPhone 15

Ведущий YouTube-канала «Нудный Обзорщик» рассказал о плюсах и минусах обычного iPhone 15 и его Pro-версии.

iPhone 15 Pro выполнен из матового стекла и титана, iPhone 15 тоже из матового стекла и из алюминия. Но перепутать вы их всё равно не сможете, поскольку Pro-модель имеет три задние камеры вместо двух и кнопку Action Button.

Экраны у смартфонов одинаковые во всём, кроме частоты обновления и тепловой температуры. У iPhone 15 Pro адаптивная до 120 Гц, у обычного iPhone 15 - 60 Гц. Также дисплей iPhone 15 имеет тёплые тона и поменять это никак нельзя. Ну и функция Always On Display есть только на «прошке».

Нудный Обзорщик

Нудный Обзорщик

Нудный Обзорщик

Нудный Обзорщик

Нудный Обзорщик

Нудный Обзорщик

Нудный Обзорщик

Нудный Обзорщик

Нудный Обзорщик

Нудный Обзорщик

Что касается камер, то основной блок у обычного iPhone 15 состоит из двух объективов, у Pro-версии - из трёх. Основной модуль имеет в обоих случаях 48 МП, но по светосиле выигрывает Pro-модель. То же самое касается ширика. Ну и у 15 Pro есть телефотообъектив на 12 МП в отличие от стандартного iPhone 15. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.

По сравнению с обычным iPhone 15 версия Pro умеет снимать макро (фото и видео), портреты в ночном режиме, у неё есть Slow Motion, таймлапс. У неё также полноценный оптический трёхкратный зум.

В целом iPhone 15 Pro предназначен по большей части для профессиональной съёмки видео и фото. Но результаты тестирования его и обычной версии iPhone 15 в бенчмарках вы можете увидеть выше.