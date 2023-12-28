Продлена программа перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA

Программа предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно нашими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что ведёт переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме. В июле 2022 года стороны заключили новый контракт. Говорит Москва