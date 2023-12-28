Ученый рассказал, что происходит в процессе смерти

Смерть — это естественный этап существования всего живого на нашей планете. Она расчищает место для новой жизни, нередко давая пищу другим существам. Однако без сложной системы разложения, которая в результате приводит к скелетизации, Земля давно оказалась бы завалена трупами.

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Преподаватель криминалистики Кентского университета доктор Девин Финоути рассказал, что происходит после смерти с организмом. В интервью для IFL Science он отметил, что смерть не происходит одномоментно — это каскад реакций и процессов, которые происходят с течением времени.

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Обычно человек теряет сознание, после чего начинает подавляться дыхание и работа сердца. Бывает и наоборот, когда сознание уходит из-за остановки дыхания и сердца. Это называется клинической смертью — этот процесс обратим и при необходимости человека можно попытаться вернуть к жизни.

Как только сердце перестает качать кровь, останавливается циркуляция кислорода. У клеток остается ограниченное количество кислорода для производства основного источника энергии, известного как аденозинтрифосфат (АТФ). Когда у клетки заканчивается кислород, она переходит к анаэробному производству АТФ, которое вырабатывает в качестве побочного продукта молочную кислоту. Кроме того, нарушается обмен клетки с межклеточной средой — в результате двух этих процессов растет кислотность. В результате начинает растворяться лизосома, после прорыва стенки которой все ферменты выходят наружу и начинают повреждать клетку.

В результате умирающая клетка просто разрывается, выбрасывая свое содержимое в межклеточную среду. Токсины, ферменты лизосом и прочие химические вещества начинают повреждать соседние клетки, которые испытывают схожий внутренний стресс. В результате образуется каскад клеточной смерти.

В первую очередь этот процесс идет в тканях с наибольшим содержанием кислорода и воды: мозг, желудок, легкие и прочее. При этом мозг начнет погибать первым, поскольку ему требуется огромное количество энергии. Отмирать клетки органа начинают уже через 4 минуты после остановки циркуляции кислорода. Смерть мозга наступает при гибели достаточного количества клеток.

Как отметил Финоути, другие части тела человека могут сохраняться довольно долго, однако при смерти мозга происходит разбалансировка внутренних систем организма. С химической точки зрения это и есть то, чем на самом деле является смерть.

Следующий этап — отказ иммунной системы. Из-за этого активно начинают размножаться бактерии в кишечнике, поскольку больше их ничто не сдерживает. В результате они начинают проникать в кровь и распространяться по организму. Микроорганизмы начинают перерабатывать сахара, более сложные углеводы и жиры. Метаболизм последних приводит к образованию летучих органических соединений, которые выделяют тот самый трупный запах.