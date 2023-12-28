Ученые создали электронного дегустатора с почти абсолютным вкусом
Группа южнокорейских инженеров из университета KAIST и института науки и технологий DGIST разработала искусственный вкусовой сенсор, имитирующий возможности рецепторов языка с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Исследование опубликовано в научном журнале ACS Applied Materials & Interfaces (ACSAMI).
Команда использовала четыре отдельных датчика для измерения уровней солености, кислинки, горечи и сладости, а также внедрила индивидуальный алгоритм машинного обучения для анализа вкуса.
Ученые протестировали свое изобретение на шести различных винах и провели эксперименты по составлению вкусовых характеристик каждого сорта. ИИ-сомелье с «электронным языком» классифицировал предложенные напитки с точностью более 95% и предложил рекомендации по подбору вин со схожими вкусами.
Ожидается, что система будет применяться в различных отраслях промышленности, включая пищевую, ликеро-водочную, косметическую и фармацевтическую. Она позволит не только количественно оценивать вкус, но и контролировать качество продуктов.