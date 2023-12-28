Ученые создали электронного дегустатора с почти абсолютным вкусом

Группа южнокорейских инженеров из университета KAIST и института науки и технологий DGIST разработала искусственный вкусовой сенсор, имитирующий возможности рецепторов языка с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Исследование опубликовано в научном журнале ACS Applied Materials & Interfaces (ACSAMI).

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Команда использовала четыре отдельных датчика для измерения уровней солености, кислинки, горечи и сладости, а также внедрила индивидуальный алгоритм машинного обучения для анализа вкуса.

Ученые протестировали свое изобретение на шести различных винах и провели эксперименты по составлению вкусовых характеристик каждого сорта. ИИ-сомелье с «электронным языком» классифицировал предложенные напитки с точностью более 95% и предложил рекомендации по подбору вин со схожими вкусами.