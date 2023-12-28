В России разработают единую цифровую платформу для нефтегазовой отрасли

В Новосибирске планируется создание универсальной цифровой платформы, объединяющей задачи в области нефтегазовой геологии и разработки месторождений. Согласно заявлениям доцента Новосибирского государственного университета, Антона Дучкова, в настоящее время специалисты используют разные программы для различных задач в этой отрасли.

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Консорциум, включающий Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, НГУ и компанию «ННТЦ», сформирован в декабре текущего года для воплощения этого проекта. Целью инициативы является обеспечение единства подхода к решению задач, связанных с поиском, оценкой запасов и разработкой месторождений.