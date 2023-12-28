Роскомнадзор пригрозил штрафами 180 компаниям, не подключившимся к "Антифроду"

Более 180 операторам связи, которые не подключились к системе по блокировке звонков с подменных номеров "Антифрод", грозят штрафы. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскомнадзора. Согласно сообщению ведомства, суд уже рассмотрел протоколы в отношении четырех операторов - им назначены штрафы на общую сумму 2,1 млн рубля. В Роскомнадзоре напомнили, что за нарушение сроков подключения операторам грозит административная ответственность по ст. 13.2.1 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для юрлиц составляет 1 млн руб. По данном ведомства, к "Антифроду" уже подключены 502 оператора – это меньше половины от числа всех операторов связи в стране (1300 компаний). В августе Роскомнадзор сообщил "Известиям", что за год система "Антифрод" прервала 391,3 млн млн звонков телефонных мошенников. Сообщалось, что к системе были подключены операторы "Билайн", "Мегафон", МТС и Tele2. Анализ данных системы показал, что в среднем телефонные мошенники тратят на абонентов по три минуты, однако зафиксирован случай попытки дозвониться в течение трех часов.