Число межотраслевых проектов Московского инновационного кластера за год выросло втрое

Московский инновационный кластер (МИК) в течение пяти лет объединяет производителей, высокотехнологичные компании, представителей вузов и госкорпораций, малый и средний бизнес со всей страны. К нему присоединилось больше 37 тыс. предприятий из 82 субъектов России. С 2019 по 2022 год включительно совокупный оборот участников кластера превысил 42 трлн руб., сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Отмечается, что для эффективного взаимодействия внутри экосистемы создано более 10 межотраслевых объединений. Это площадки, на которых предприниматели и научные организации могут совместными усилиями ускорить разработку и вывод на рынок отечественных решений. Каждый проект требует вовлеченности представителей разных сфер.

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«К межотраслевым кластерам присоединилось уже больше 1,1 тыс. участников, около 300 из них – с января. Число совместных проектов за год выросло почти в три раза – до 114. Они относятся к таким направлениям, как робототехника, новые материалы, автомобилестроение, пищевое производство, медицина и спорт», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что посмотреть полный список объединений и подать заявку на вступление в одно из них можно на сайте i.moscow.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, которого также цитирует пресс-служба, рассказал, что кластеризация является одним из эффективных инструментов развития критически важных сфер промышленности. «Межотраслевые промкластеры позволяют ведущим предприятиям совместно разрабатывать и производить высокотехнологичную продукцию. Сегодня в столице действует четыре таких объединения, куда вошло уже больше 130 компаний. Это кластеры фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения, фармацевтики, а также Федеральный центр беспилотных авиационных систем, открытый в индустриальном парке «Руднево» в 2023 году», – пояснил он.

Подчеркивается, что список межотраслевых объединений постоянно обновляется. Так, в начале декабря 2023 года был создан кластер «Развитие робототехники». В него вошло 30 компаний машиностроительной отрасли, разрабатывающих, тестирующих и внедряющих роботизированные системы в городских и коммерческих организациях.

Самым многочисленным объединением является межотраслевой кластер в сфере электромобилестроения и автономных транспортных систем, сформированный в 2022 году по инициативе Московского политехнического университета. Он объединил более 230 участников и партнеров. Вместе они реализуют 11 проектов.

В ведомстве напомнили, что фотоника – наука, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, а произведенные с помощью достижений этой дисциплины микросхемы компактнее и потребляют меньше энергии, при этом скорость обработки и передачи данных увеличивается в 50–100 раз. Развитие и внедрение таких технологий поможет России достичь технологического суверенитета, поэтому в 2022 году было инициировано создание межотраслевого кластера в этой отрасли. К нему присоединилось 58 компаний и научных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. 20 из них являются резидентами и арендаторами особой экономической зоны «Технополис «Москва». Ключевым проектом объединения стала организация серийного производства фотонных интегральных схем, которые могут применяться в электронике, строительстве, медицине и других сферах. В настоящее время в стадии реализации находится пять разработок.

Кроме того, активно развивается и сформированный в 2021 году инновационный пищевой кластер. Он объединяет уже более 140 компаний – как новаторов отрасли, так и крупных игроков рынка. Вместе они реализуют 18 проектов. Приоритетом является улучшение качеств и свойств продуктов питания.

Также московские инноваторы исследуют и используют в производстве новые материалы, развивают проекты на стыке фармацевтики, биотехнологий и медицины, а также решают другие задачи. В приоритете – разработка и выпуск импортозамещающей продукции.